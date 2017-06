dpa

Handy-Verbot? Bäder gehen großzügig mit Fotografieren um

In der Diskussion um das Fotografieren mit Handys in Freibädern geben sich Berlins Bäder eher gelassen. Während immer mehr Bäder in Deutschland das Fotografieren per Hausordnung verbieten, Anti-Kamera-Sticker verteilen oder die Handys gar einsammeln, sieht Berlin hierfür keinen Bedarf. Beschwerden gegen die Handy-Fotografie im Bad gibt es laut den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) nur wenige. Zudem sein ein Handy-Verbot nicht realisierbar, weil an heißen Tagen viele tausend Besucher in die Bäder kämen, sagte BBB-Sprecherin Anne Benza der dpa.

Laut Berliner Bäder-Betrieben hat allein das Strandbad Wannsee Hinweisschilder mit durchgestrichenen Kameras angebracht. Gäste hätten sich dort bereits über störende Fotoaufnahmen beschwert, berichtete der stellvertretende Badeleiter, Steve Kleinschmager.

Mitunter geht es aber auch in die andere Richtung: Im Strandbad Weißensee willigten die Badegäste beim Bezahlen an der Kasse ein, auf Bildern abgelichtet zu werden, sagte Strandbad-Betreiber Alexander Schüller. Foto- oder Filmaufnahmen für Medien werden hier häufiger gemacht. «Die Gäste freuen sich eher, wenn sie auf Bildern drauf sind», sagte Schüller.

Die BBB raten ihren Badegästen dazu, sich bei Vorfällen an die Schwimmmeister vor Ort zu wenden. «Dann kann es auch schon mal ein Hausverbot geben», sagt Benza.

