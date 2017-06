Dorf feiert Jubiläum mit neuen Heiden von Kummerow

Zur 725-Jahrfeier von Biesenbrow (Uckermark) verwandelt sich am Samstag das ganze Dorf in eine Theaterbühne: Profis und Laien studierten die ersten acht Kapitel aus Ehm Welks (1884-1966) Roman «Die Heiden von Kummerow» ein. Der Schriftsteller wurde in dem Ort geboren. In den kommenden beiden Jahren werden weitere Kapitel aufgeführt.

Jedes Jahr zu Ostern spielen die Biesenbrower bereits die Völkerwanderung aus den «Heiden von Kummerow». Zur 725-Jahrfeier sollte es etwas mehr aus dem berühmten Roman sein. «Ich wollte den Originaltext an den Ort bringen, wo der Roman entstand», sagt Hans-Joachim Frank, Regisseur des freien Theaters 89.

Ein Erzähler führt durch die Geschichte. Profi-Schauspieler und etwa 30 Laien aus dem Ort spielen an Originalschauplätzen. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für die Aufführungen.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen