dpa

Baustellenbesichtigung in Berliner Schloss

Das künftige Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss hat am Samstag seine Tore zur Baustellenbesichtigung geöffnet. «Die Berliner nehmen die Besichtigung gut an, mit langen Wartezeiten ist nicht zu rechnen», sagte Bernhard Wolter von der Stiftung Humboldt Forum am Samstagmorgen. Bereits am Freitag konnten 7500 Spender und Förderer einen Blick hinter die Kulissen werfen. Blickfang ist das historische Eosanderportal mit seinen großen Bögen vor der lichtdurchfluteten Eingangshalle. Der 30 Meter hohe Raum verbindet historische und zeitgenössische Fassadengestaltung. An der Nordfassade ist heute schon ein Teil vom hellgelben barocken Lustgarten zu sehen.

Das Schloss soll unter dem Namen Humboldt Forum von 2019 an ein Museums- und Kommunikationszentrum werden - ähnlich dem Centre Pompidou in Paris. Der Bau gegenüber der Museumsinsel kostet 590 Millionen Euro. Im Mittelpunkt soll vor allem außereuropäische Kunst stehen.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen