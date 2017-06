dpa

54. Choriner Musiksommer: 85 Prozent der Karten verkauft

Für den 54. Choriner Musiksommer sind schon vor Beginn 85 Prozent der Karten verkauft worden. Das sagte der Geschäftsführer des Festivals, Lars Döbler, am Samstag. Am Nachmittag beginnt das Open-Air-Festival. Das Auftaktkonzert in der Klosteranlage steht unter dem Motto «Seid umschlungen Millionen - Eine deutsch-polnisch-tschechische Begegnung» mit Künstlern aus den drei Ländern. Unter anderem steht die 9. Symphonie von Beethoven auf dem Programm. Über 800 Musiker aus 15 Ländern sind bis 27. August beim Choriner Musiksommer dabei. 18 Konzerte sind geplant.

Bis 27. August werden über 800 Musiker aus 15 Ländern erwartet. Das Kloster entstand im 13. Jahrhundert. Seit 1960 gibt es die Konzerte inmitten der Klosteranlage.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen