Beim Rückwärtsfahren: Transporter erfasst 86-Jährige

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Gropiusstadt von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Der 45 Jahre alte Fahrer sei am Vormittag nach Ladetätigkeiten rückwärts auf den Joachim-Gottschalk-Weg gefahren, den die 86-Jährige gerade in Begleitung eines Angehörigen überquerte, teilte die Polizei mit. Die Passantin stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters und der 54-Jährige Begleiter der Frau blieben unverletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 19:10 Uhr

Quelle: dpa

