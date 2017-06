Jeder dritte Brandenburger macht im Sommer keinen Urlaub

Jeder dritte Brandenburger macht in diesem Sommer keinen Urlaub. Das ist ein Ergebnis des jüngsten Brandenburg-Trends von infratest dimap für das rbb-Magazin «Brandenburg Aktuell». 37 Prozent der Befragten planen, den Sommerurlaub in Deutschland zu verbringen. Ihr beliebtestes Reiseziel ist die Ostsee. Fast jeder zweite Deutschland-Urlauber (46 Prozent) reist dorthin. 30 Prozent der Brandenburger wollen ihren Urlaub im Ausland verbringen. Jeder vierte Befragte gab an, dass seine Urlaubspläne wegen der internationalen Sicherheitslage anders ausfallen als in der Vergangenheit. Die Meinungsforscher von infratest dimap haben vom 15. bis 19. Juni 1000 Brandenburger befragt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 19:10 Uhr

Quelle: dpa

