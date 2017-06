Brand in Hotelsauna: zwei Frauen schwer verletzt

Gerswalde (dpa) - Beim Brand in einer Hotelsauna in der Uckermark sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Sie konnten trotz ihrer schweren Brandverletzungen die Räume noch selbstständig verlassen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitag in Frankfurt (Oder) mitteilte. Eine weitere Frau, die sich im Schwimmbad des Hotels in Gerswalde aufhielt, erlitt einen Schock. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag aus.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

