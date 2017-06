Bundesregierung weist türkische Kritik an liberaler Moschee zurück

Berlins neue liberale Moschee bewegt weiter die Gemüter. Jüngsten Angriffen treten jetzt die Bundesregierung, aber auch das Land entschieden entgegen. Die Gründerin kennt einen Grund, warum sich viele Muslime nicht zu einem «modernen» Islam-Verständnis bekennen.

Berlin (dpa/bb) - Die Bundesregierung hat ägyptische und türkische Kritik an der neuen liberalen Moschee in Berlin mit scharfen Worten zurückgewiesen. «Wie, wo, wann und in welcher Weise» Menschen in Deutschland ihre Religion ausübten, sei ihnen ganz alleine überlassen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Angriffe auf die Religionsfreiheit in Deutschland werde man nicht dulden.