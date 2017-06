dpa

Bundespräsident Steinmeier besucht Lausitz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag zum Abschluss seines Antrittsbesuchs im Land Brandenburg die Lausitz besucht. Im Cottbuser Stadtteil Gallinchen war er im Berufsbildungszentrum zu Gast und ließ sich die Arbeit von Lehrlingen zeigen. In Forst diskutierte er mit Schülern eines Gymnasiums, zudem besuchte er den Spreewald für eine Kahnfahrt. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Elke Büdenbender und Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Am Donnerstag hatte Steinmeier seinen offiziellen Besuch in Potsdam begonnen. Dort besichtigte er unter anderem das Belvedere auf dem Potsdamer Klausberg, von wo sich ein Blick auf die Potsdamer Gartenlandschaft bietet.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 16:40 Uhr

