350 Hühner und Enten aus Geflügelhof gestohlen

Unbekannte haben aus einem Geflügelhof in Selbelang (Landkreis Havelland) mehrere Hundert Tiere gestohlen. In der Nacht zu Donnerstag seien 250 Enten und 100 Hühner sowie 30 Transportkisten gestohlen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es war zunächst unklar, wie die Diebe in den Geflügelhof im Ortsteil Bienenfarm gelangten und auf welche Weise sie die Tiere abtransportierten. Die Polizei ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen