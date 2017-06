Gericht: Verbot für Musikfestival Second Horizon rechtens

Die Besucher hatten sich auf vier Tage Musik, Tanzen und Sonne am See gefreut. Doch das Elektro-Festival wurde von der Gemeinde untersagt, ein Gericht hat das Verbot nun bestätigt.

Cottbus (dpa/bb) - Das Musikfestival Second Horizon in Schönefeld (Dahme-Spreewald) darf nicht stattfinden - und die Besucher, die schon angereist sind, müssen das Areal wieder verlassen. Das Verwaltungsgericht Cottbus bestätigte am Freitag im Eilverfahren ein Verbot der Gemeinde Schönefeld. Mehrere Genehmigungen fehlten, etwa für das Abspielen von Musik in der Nacht oder für die Nutzung von Waldgebiet für das Festival, hieß es zur Begründung.