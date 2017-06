Gericht: Musikfestival Second Horizon verboten

Das Musikfestival Second Horizon in Schönefeld (Dahme-Spreewald) darf nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht Cottbus bestätigte am Freitag im Eilverfahren ein entsprechendes Verbot der Gemeinde Schönefeld. Es begründete den Beschluss mit dem Fehlen mehrerer Genehmigungen, etwa für das Abspielen von Musik zur Nachtzeit oder für die Nutzung von Waldgebiet für das Festival. Zudem habe sich das Sicherheitskonzept als unzulänglich erwiesen, sagte Gerichtssprecher Gregor Nocon.

Die Gemeinde Schönefeld hatte das viertägige Festival, das am Freitag beginnen sollte, laut Gericht bereits Mitte Juni untersagt. (Aktenzeichen 3L414/17) Der Veranstalter hatte gegen das Verbot geklagt.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

