dpa

Turm der Garnisonkirche wird ab Oktober wiederaufgebaut

Im Oktober soll der Wiederaufbau des Turmes der Potsdamer Garnisonkirche beginnen. Er soll rund 38 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung einer Grundvariante über Spenden in Höhe von 27,5 Millionen Euro sei gesichert, sagte Wieland Eschenburg, Sprecher der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, am Freitag. Zudem liege der Antrag auf 12 Millionen Euro vom Bund zur Genehmigung vor. Die Bundeskulturbeauftragte habe kürzlich bereits genehmigt, vorfristig Vorbereitungen in Angriff zu nehmen und Aufträge auszuschreiben.

Die Garnisonkirche war 1968 von der DDR gesprengt worden. Kritikern gilt sie als Symbol des Militarismus.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 15:30 Uhr

