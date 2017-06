Volksbegehren gegen Kreisreform startet Ende August

Nach der Initiative kommt das Begehren: Für den zweiten Schritt der Kreisreformgegner stehen jetzt die Daten. Die Reformgegner vermuten allerdings Absicht bei dem relativ späten Termin.

Potsdam (dpa/bb) - Das Volksbegehren gegen die Kreisreform im Land Brandenburg startet am 29. August. Das teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Freitag mit. Für einen Erfolg des Begehrens müssen bis Ende Februar mindestens 80 000 Bürger das Anliegen per Unterschrift in ihren Gemeinden oder per Briefwahl unterstützen. Sollte der Landtag erwartungsgemäß auch das Volksbegehren ablehnen, ist der Weg für einen Volksentscheid frei.