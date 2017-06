Weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen in Brandenburg

Bei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind Anfang diesen Jahres weniger Menschen verletzt worden. Zwischen Januar und April gab es 2851 Verletzte. Das sind 1,7 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2016. Es passierten 25 748 Unfälle und damit 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum, wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. 34 Menschen starben in den ersten vier Monaten des Jahres auf Brandenburgs Straßen, einer mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Statistische Landesamt beruft sich auf Daten der Brandenburger Polizei. Die meisten Unfälle je 1000 Einwohner passierten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: 39,5. Im Landkreis Elbe-Elster gab es mit 28,2 Unfällen auf 1000 Einwohner die wenigsten.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

