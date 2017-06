ICE-Strecke Berlin-Köln wieder in beiden Richtungen frei

Die ICE-Strecke von Berlin nach Düsseldorf und Köln ist in beiden Richtungen wieder frei. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagmittag mit. Zuvor hatte es eine stundenlange Sperrung der wichtigen Ost-West-Achse gegeben. Bei Gütersloh hatte der Sturm «Paul» die Oberleitung abgerissen. Das Sturmtief war am Donnerstag und in der Nacht mit Gewittern, Starkregen, Hagel und einem Tornado über die Nordhälfte Deutschlands gezogen. Mindestens zwei Menschen starben.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

