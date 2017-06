dpa

Kommunen bilden Netzwerk zum Energiesparen

In Brandenburg haben sich erstmals zehn Kommunen zu einem kreisübergreifenden Netzwerk zusammengeschlossen, um Energie zu sparen. «Die Kosten für Energie steigen von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr und schränken somit unsere Spielräume von Jahr zu Jahr mehr ein», sagte der Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien, Bodo Oehme (CDU), am Freitag in Potsdam. In dem Netzwerk soll zunächst der Energieverbrauch erfasst und dann mit Hilfe eines Beraters gesenkt werden. Denkbar sind etwa die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED oder die Erneuerung von Heizungen. An dem Projekt beteiligen sich unter anderen auch Pritzwalk und Teltow.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

