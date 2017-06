Nach Unfall mit Ast: Stadt kontrolliert Rastplätze

Nach dem Tod einer Frau durch einen herabfallenden Ast zieht die Stadt Bernau Kontrollen der Rastplätze in ihrem Bereich vor. Weitere Maßnahmen seien abhängig von dem Ergebnis der Untersuchungen zu dem Unglücksfall, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Umstände, wie es dazu kommen konnte, werden den Angaben zufolge jetzt von der Staatsanwaltschaft geklärt. Die Stadt werde eng mit den ermittelnden Behörden zusammenarbeiten.

Die 44-Jährige war am Dienstagnachmittag am Liepnitzsee (Barnim) von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Sie saß auf einer Bank am Nordufer des Sees unter einer Buche. Der Ast mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern war bei normalen Wetterbedingungen aus etwa zehn Metern Höhe herabgestürzt. Er hatte die Spaziergängerin direkt am Kopf getroffen. Sie starb noch am Unfallort.