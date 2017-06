Vermeintliche Weltkriegsbombe bringt Züge zum Stehen

Kurze Aufregung am Freitagmorgen: Die Bundespolizei twitterte, dass in Berlin-Pankow eine Weltkriegsbombe gefunden worden sei. Der Bahnverkehr zwischen Blankenburg und Pankow-Heinersdorf wurde daraufhin unterbrochen. Wenig später kam dann die Entwarnung: In der betroffenen Baugrube fand sich nur der Rest einer Handgranate, wie die Berliner Polizei mitteilte. Nachdem die S-Bahn und Fernverkehr rund eine Stunde lang zum Stillstand gekommen waren, wurde der Betrieb gegen 10.15 Uhr wiederaufgenommen.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

