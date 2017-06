dpa

Verkehr an Berliner Flughäfen soll sich normaliseren

Nach Verspätungen und Flugausfällen wegen heftiger Unwetter ist der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld am Freitagmorgen wieder angelaufen. «In Tegel erwarten wir, dass bis 9.00 Uhr alles wieder planmäßig läuft, in Schönefeld im Laufe des Vormittags», sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen kommen, Reisende sollten sich vorher über den Status ihres Fluges informieren.

In der Nacht zum Freitag war es aufgrund des Unwetters zu Flugausfällen und Beeinträchtigungen gekommen. An gestrandete Reisende wurden nach Angaben des Sprechers Decken und Wasser verteilt, Feldbetten wurden aufgestellt. Wie viele Menschen in den Flughäfen ausharren mussten, war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen