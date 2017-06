dpa

Erneut Flugausfälle und Verspätungen an Berliner Flughäfen

Wegen weiterer Unwetter ist es an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld in der Nacht zum Freitag erneut zu Flugausfällen und Beeinträchtigungen gekommen. Zusätzliches Personal sei auf dem Weg zu beiden Standorten, teilte die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH über ihren Servicekanal bei Twitter kurz nach Mitternacht mit. Nachwirkungen des Gewitters auf den Flugverkehr könnten sich auch am Morgen noch bemerkbar machen. Schon am Nachmittag waren wegen eines Unwetters Maschinen mit Verspätung gestartet oder am Boden geblieben.

