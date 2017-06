Roman über Kinderschicksale im KZ erhält Literaturpreis

Für ihren Roman über das Schicksal von Neugeborenen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück erhält Autorin Valentine Goby am Freitag den Annalise-Wagner-Preis 2017. Der mit 2500 Euro dotierte Literaturpreis soll der Französin im Regionalmuseum in Neubrandenburg überreicht werden. Ihr Buch «Kinderzimmer» beleuchtet nach Angaben der Jury eine unfassbare Facette von NS-Verbrechen: Die Ermordung von im KZ geborenen Kindern.

In dem Buch geht es um eine Häftlingsfrau, die 1944 als Schwangere ins KZ kommt. Ihr Kind stirbt im dortigen «Kinderzimmer», in dem bis 1944 Neugeborene getötet wurden und später an Hunger und Krankheiten starben. Der Romanfigur gelingt es mit Kameradinnen, ein verwaistes Baby als Sohn auszugeben und zu retten. Ravensbrück gehört zu Fürstenberg (Brandenburg) und war das größte Frauen-KZ der Nationalsozialisten.