Al-Kuds-Demo gegen Israel und muslimische Demo gegen Terror

Zum jährlichen Al-Kuds-Tag, der sich gegen Israel richtet, ziehen heute wieder radikale Muslime über den Ku'damm in Berlin. Bei dieser antiisraelischen Demonstration vom Adenauerplatz zum Wittenbergplatz werden einige Hundert Teilnehmer erwartet. Zwei größere Gegenveranstaltungen sind ebenfalls am Ku'damm und in der Umgebung geplant. Auch hier werden zwischen 500 und 1000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird mit einem größeren Aufgebot die Demonstrationen begleiten und voneinander trennen.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Er erkennt den Staat Israel nicht an. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.

Am Abend (18.00 Uhr) wollen dann muslimische Verbände mit einem Friedensmarsch gegen islamistischen Terrorismus demonstrieren. Sie laufen vom Gendarmenmarkt zum Brandenburger Tor. Das Motto lautet «Nicht mit uns». Am vergangenen Samstag gab es in Köln die erste Demonstration dieser Art. Die Teilnehmerzahl blieb allerdings mit wenigen Tausend Menschen weit hinter den Erwartungen der Organisatoren zurück.

Letzte Änderung: Freitag, 23. Juni 2017 01:10 Uhr

Quelle: dpa

