Abgeordnete wollen bessere Sanierung von Straßen und Brücken

Straßen und Brücken in Berlin sollen künftig vorausschauender und nachhaltiger saniert werden. Das Abgeordnetenhaus forderte den Senat am Donnerstag mit breiter Mehrheit auf, zu diesem Zweck ein «Erhaltungsmanagementsystem» aufzubauen. Dort soll der aktuelle Zustand der Straßen und Brücken umfassend erfasst und aufgelistet werden. Das gilt auch für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung. Ziel ist es, verlässliche Daten auch über den Sanierungsbedarf zu bekommen, die es bisher in dem Umfang nicht gibt.

Berlins Verkehrsinfrastruktur ist von erheblichen Sanierungsrückständen geprägt, etliche Straßen und Brücken sind in einem schlechten Zustand. Im Vorjahr hatte der Landesrechnungshof Alarm geschlagen und erklärt, dass drei Viertel der Brücken kurz- oder mittelfristig sanierungsbedürftig seien. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) hatte den Sanierungsbedarf zuletzt auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt.

In Berlin gibt es 1085 Brücken, von denen rund 833 in die Verantwortung des Landes und 252 unter die des Bundes fallen. Für ihre Sanierung stellt das Land in diesem Jahr rund 33 Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: dpa

