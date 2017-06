Parteien geben sich nach Wahlumfrage betont gelassen

Vor der Bundestagswahl wollen die Parteien Zuversicht verbreiten. Das zeigen ihre Reaktionen auf die jüngste Wahlumfrage.

Potsdam (dpa/bb) - Die Parteien in Brandenburg sehen sich durch die jüngste Wahlumfrage größtenteils bestätigt. Viele betonen allerdings, dass die Bundestagswahl noch lange nicht entschieden sei. «Es gab schon bessere Umfrageergebnisse für uns. Klar ist aber, die SPD bleibt auch in der aktuellen Befragung die stärkste Kraft im Land», sagte SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz mit Blick auf das Umfrageergebnis für eine Landtagswahl. Dies sei ein wichtiges Signal der Stabilität.

Nach der am Vortag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des rbb-Magazins «Brandenburg aktuell» bliebe die SPD stärkste Kraft im Land, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Allerdings käme sie aktuell nur auf 28 Prozent, was das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der regelmäßigen Umfrage 2004 bedeutet. Die CDU liegt dagegen in der Wählergunst vorn, wenn jetzt Bundestagswahl wäre.