Viel Futter und keine Jäger: Füchse in der Innenstadt

Der Berliner Senat hält das Vordringen vieler Füchse in die Innenstadt für unproblematisch. «Grundsätzlich geht von Füchsen keine vermehrte Gefahr aus, wenn man entsprechende Verhaltensregeln beachtet», teilte die Senatsumweltverwaltung in einer Antwort auf eine CDU-Anfrage mit. Für die Verbreitung der Füchse in der Großstadt gebe es bekannte Gründe: den fehlenden Jagddruck im Stadtgebiet, das Nahrungsangebot und die «immer wiederkehrende Fütterung von Wildtieren durch Teile der Bevölkerung». Zahlen zum Vorkommen von Füchsen gebe es aber nicht. Die Tiere seien «im gesamten Stadtgebiet anzutreffen».

Ansonsten empfiehlt der Senat eine Broschüre «Wildtiere im Stadtgebiet - Der Fuchs» und verweist auf passendes Verhalten: Wildtiere nicht füttern und Wildtieren nicht zu nahe kommen - «und einen Fluchtweg offen halten».

