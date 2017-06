Katzenfreunde attackieren Partybesucher mit Messern

Zwei Katzenfreunde haben in Cottbus Partygäste mit Messern angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, suchte ein Mann am Mittwochabend sein Tier. An einem Erdgeschoss-Balkon kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Katzenfreund und den Gästen. Daraufhin verschwand der Mann, holte eine Bekannte und ging mit Messern auf drei Partybesucher los. Ein 26-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam. Die anderen Opfer wurden ambulant versorgt. Das Messerstecher-Pärchen verschwand. Die Polizei fahndet nach ihnen und ermittelt gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Hintergründe waren zunächst unbekannt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

