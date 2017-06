Zwei versuchte Geldautomaten-Aufbrüche

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zu Donnerstag auf gleich zwei Geldautomaten in Brandenburg abgesehen - vergeblich. In Milow (Havelland) versuchten sie laut Polizei einen Automaten mit blanker Gewalt aufzuhebeln; eine andere Gruppe habe es am frühen Morgen in Spremberg (Spree-Neiße) mit Sprengstoff probiert. Weder der einen noch der anderen Gruppe sei es jedoch gelungen, Bargeld zu erbeuten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

