Unwetter in Berlin: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Der Himmel wird dunkel, es donnert, blitzt und schüttet wie aus Eimern - wieder einmal. Unwetter ziehen über die Region, mit den üblichen Folgen.

Berlin (dpa/bb) - Wegen einer Unwetterfront war der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen am Donnerstagnachmittag vorübergehend eingeschränkt und die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Einige Maschinen blieben im Regen am Boden, wie ein Flughafen-Sprecher sagte. In Tegel lief der Betrieb ab 15.40 Uhr wieder regulär, wie der Flughafen auf dem Kurznachrichtendienst «Twitter» mitteilte; auch in Schönefeld normalisierte er sich nach kurzer Zeit.