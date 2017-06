Unwetter: Feuerwehr im Dauereinsatz, Flugverkehr behindert

Es donnert, blitzt und schüttet wie aus Eimern - wieder einmal. Unwetter ziehen über die Region, mit den üblichen Folgen.

Berlin (dpa/bb) - Wegen einer durchziehenden Unwetterfront war der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen am Donnerstagnachmittag vorübergehend eingeschränkt und die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Einige Maschinen blieben im Regen am Boden, wie ein Flughafen-Sprecher sagte. In Tegel lief der Betrieb ab 15.40 Uhr wieder regulär und auch in Schönefeld normalisierte er sich nach kurzer Zeit.

Die Berliner Feuerwehr rief um 14.48 Uhr den Ausnahmezustand für das Stadtgebiet aus. Wegen des Unwetters rückte sie häufiger als sonst aus. Insgesamt zählte sie bis 17.00 Uhr rund 130 wetterbedingte Einsätze und zog zehn freiwillige Feuerwehren zusätzlich heran. In der Birkbuschstraße in Steglitz stürzten den Angaben zufolge mehrere Bäume um. Ein Baum fiel auf die Gleise der U-Bahnline 2 zwischen Ruhleben und Olympiastadion.

In Kreuzberg fiel ein Baum auf einen fahrenden Lastwagen, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. In der Wilhelm-Kuhr-Straße in Gesundbrunnen kam es vermutlich durch Blitzeinschlag zu einem Wohnungsbrand. Der Einsatz dauerte am späten Nachmittag noch an. Zwei Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden.