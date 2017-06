dpa

Flugverkehr behindert: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Wegen der heranziehenden Unwetterfront ist am Donnerstagnachmittag der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel eingeschränkt worden, wie ein Sprecher der Flughäfen Berlin Brandenburg GmbH sagte. Einige Maschinen blieben im Regen am Boden.

Die Berliner Feuerwehr rief um 14.48 Uhr den Ausnahmezustand für das Stadtgebiet aus. Bis 14.45 Uhr war die Feuerwehr trotz des starken Regens und Blitzeinschlägen nicht vermehrt zu Einsätzen gerufen worden, sagte ein Sprecher.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen