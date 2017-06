dpa

Brandenburg: Steinmeier stellt sich als Bundespräsident vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag seinen zweitägigen Antrittsbesuch im Land Brandenburg begonnen. Im Belvedere auf dem Potsdamer Klausberg trafen Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und weiteren Mitgliedern der Landesregierung zusammen. Steinmeier sagte, im Mittelpunkt seiner Reise stünden unter anderem Gespräche mit der Jugend. Am Donnerstagnachmittag waren weitere Termine unter anderem in der Potsdamer Universität und im Landtag geplant, am Freitag besucht Steinmeier den Spreewald und die Lausitz.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen