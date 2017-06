Zwei Kälber vermutlich von einem Wolf gerissen

Im Südosten Brandenburgs sind zwei totgebissene Kälber auf einer Weide gefunden worden. Das sorgt für Aufregung. Zunächst muss ein Gutachter klären, wie die Tiere zu Tode kamen.

Leibsch/Potsdam (dpa/bb) - Zwei Kälber sind in der Nacht zu Donnerstag bei Unterspreewald (Dahme-Spreewald) vermutlich von einem Wolf gerissen worden. Ein einwöchiges Tier sei in Leibsch mit charakteristischen Bissverletzungen auf der Weide gefunden worden, teilte der Bauernbund Brandenburg in Lennewitz (Prignitz) mit. Das Fleisch sei an beiden Hinterkeulen bis auf die Knochen abgefressen gewesen, sagte der Besitzer Frank Michelchen, der auch Wolfsbeauftragter des Bauernbundes ist. Bei mehr als fünf Kilo abgefressenem Fleisch gehe man davon aus, dass ein Wolf das Tier gerissen habe, sagte er.