Elf Millionen Schmuggel-Zigaretten beschlagnahmt

Mehr als elf Millionen geschmuggelter und unversteuerter Zigaretten sind im vergangenen Jahr in Berlin beschlagnahmt worden. Das sind etwa 550 000 Zigarettenpackungen oder 55 000 Stangen. Das geht aus eine Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine CDU-Anfrage hervor. Im Kampf gegen die Verkäufer der illegalen Zigaretten war die Polizei aber wenig erfolgreich. Zwar wurden in 570 Fällen Verdächtige festgenommen. Aber die Beweise reichten nur 19 Mal für einen Haftbefehl eines Richters.

Der Verkauf von unversteuerten Zigaretten ist besonders im Ostteil Berlins ein Problem. Von 741 Verdachtsfällen in ganz Berlin spielten sich allein 310 in Marzahn-Hellersdorf ab. In Pankow gab es weitere 166, in Lichtenberg 91 und in Treptow-Köpenick 86 Verdachtsfälle.