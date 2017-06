Al-Kuds-Demonstration gegen Israel und Demo gegen Terror

Zwei große Demonstrationen, die direkt oder indirekt mit dem Nahost-Konflikt zu tun haben, ziehen am Freitag durch Berlin. Radikalen Muslimen geht es um den Kampf gegen Israel. Wenig später setzen sich andere muslimische Gruppen für Frieden ein.

Berlin (dpa/bb) - Viele hundert Menschen wollen an diesem Freitag gegen die anti-israelische Al-Kuds-Demonstration von radikalen Muslimen protestieren. Angemeldet sind zwei Kundgebungen am Kurfürstendamm, die sich für Israel einsetzen und gegen den Antisemitismus der Al-Kuds-Demonstranten richten.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Er erkennt den Staat Israel nicht an. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.