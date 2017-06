Niederländer van Eijk neuer BHC-Trainer

Der Niederländer Rein van Eijk ist neuer Herrentrainer des Berliner Hockey-Bundesligisten BHC. Der 29-Jährige beginnt am 1. August und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. «Ich freue mich, dass wir uns mit so einem hoffnungsvollen Trainer einig werden konnten», sagte BHC-Präsident Götz Faude. Zuletzt war Van Eijk bei Amsterdam H&BC als Jugendtrainer tätig.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

