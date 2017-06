Hallescher FC empfängt Union zur Generalprobe am 16. Juli

Der Hallesche FC bestreitet am 16. Juli ein Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Das gab der Drittligist am Donnerstag bekannt. Anpfiff der Partie in Halle wird um 14.00 Uhr sein. «Generalprobe gegen die Eisernen», schrieb der HFC.

Union hatten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga als Vierter verpasst, Halle war am Ende auf Platz 13 in der dritthöchsten deutschen Liga gelandet.

Es wird das letzte Halle-Testspiel vor dem Beginn der Saison in der 3. Liga sein. Der Auftakt-Spieltag findet vom 21. bis 23. Juli statt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen