Berliner Fête de la Musique: Zukunft ungewiss

Die Organisatorin der Berliner Fête de la Musique, Simone Hofmann, hat aus Protest gegen die «unsystematische Finanzierungpraxis» durch das Land ihren Rückzug angekündigt. Die traditionelle Musikparty zum Sommeranfang stehe nach 23 Jahren vor einer ungewissen Zukunft, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. Das Fest hangele sich von einer Zwischenfinanzierung zur nächsten. Aktuell sei offen, ob die Fête de la Musique im Haushaltsentwurf des Kultursenats enthalten sei.

«Ich wünsche uns, dass dieses charmante, zeitlose Musikfest endlich Planungssicherheit durch die Aufnahme in den Berliner Landeshaushalt in Form einer institutionellen Förderung erhält und diese unwürdige Bettelei ein Ende hat», erklärte Hofmann. Sie stehe für eine weitere Organisation der Fête de la Musique nicht mehr zur Verfügung.

Am Mittwoch hatten laut Veranstalter Zehntausende die Konzerte besucht. Mehr als 700 Musiker und Bands spielten bei schönem Sommerwetter an rund 100 Bühnen kostenlos und unter freiem Himmel. Die Idee zu dem Musikfest kommt aus Frankreich. Es wird in mehr als 500 Städten weltweit gefeiert.