Wohnungsnachfrage in vielen ostdeutschen Kreisen rückläufig

Entgegen dem bundesweiten Trend hat die Wohnungsnachfrage in vielen ostdeutschen Kreisen nicht zugenommen oder sogar abgenommen. Bundesweit sei die Nachfrage von 2011 bis 2015 um 3,2 Prozent gestiegen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Gutachterinstituts Prognos. Vor allem ländliche Räume in Ostdeutschland, aber auch einige strukturschwache Regionen in Westdeutschland seien von Abwanderung und demografischem Wandel betroffen.

Es gibt jedoch Ausnahmen. In den Brandenburger Landkreisen um die Stadt Berlin ist die Nachfrage um mindestens 3,5 Prozent gestiegen. Die Städte Potsdam und Berlin verzeichneten sogar einen Anstieg von mindestens 5 Prozent. Auch die sächsischen Städte Dresden und Leipzig verzeichnen überdurchschnittlich hohe Nachfragezunahmen. In den vier Städten sind laut der Studie angespannte Wohnungsmärkte zu erkennen.

In vielen ländlichen Kreisen jedoch stagniert die Nachfrage oder ist rückläufig. Hier wurden teilweise sogar mehr Wohnungen abgebaut als neu aufgebaut.

