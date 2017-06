dpa

19-Jähriger verliert Kontrolle über Wagen: Zwei Verletzte

Zwei Menschen sind im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und streifte mit seinem Wagen in der Nacht zu Donnerstag eine Mittelinsel an der Kreuzung Am Friedrichshain/Hufelandstraße, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte daraufhin gegen eine Laterne, dann gegen einen parkenden Wagen. Der 19-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 10:20 Uhr

Quelle: dpa

