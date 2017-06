Auto kracht in Lastwagen: Fahrer getötet

Ein Autofahrer ist in Berlin-Tempelhof tödlich verunglückt, nachdem er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Er streifte am frühen Donnerstagmorgen in der Schätzelbergstraße einen Baum, daraufhin kollidierte das Auto mit einem parkenden Lastwagen, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der Autofahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Zum Alter machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Juni 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen