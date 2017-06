dpa

Mehr als 100 Projekte zum «Tag der Architektur»

«Architektur schafft Lebensqualität» - unter diesem Motto steht in diesem Jahr der bundesweite Tag der Architektur. In Berlin öffnen dazu am Wochenende 125 Büros sowie verschiedene Projekte unter anderem zur Landschafts- und Innenarchitektur. In Führungen und Besuchen können sich Interessierte kostenfrei ein Bild über den Stand der Baukunst verschaffen, wie die Landesarchitektenkammer mitteilte.

An 77 Orten führen Architekten durch ihre Projekte. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr der Wohnungsbau. Dazu werden Arztpraxen, Schulen, Bibliotheken und Jugendzentren gezeigt. Auch die Internationale Gartenausstellung (IGA) steht auf dem Programm.

