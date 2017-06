Bergbausanierer LMBV zieht Jahres-Bilanz

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zieht heute in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) Bilanz des vergangenen Jahres. Insgesamt gab das Unternehmen 2016 rund 246 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung von DDR-Altlasten im Braunkohle- und Kali-Bergbau aus, wie es vorab aus dem Unternehmen hieß.

Der Löwenanteil mit 103 Millionen Euro entfiel auf Projekte in ehemaligen Brandenburger Tagebaugebieten. In Sachsen wurden 99 Millionen Euro, in Sachsen-Anhalt 40 Millionen und in Thüringen 3,5 Millionen Euro ausgegeben.