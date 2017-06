Wanderausstellung zur «Akte Rosenburg» im Landgericht

Bundesjustizminister Heiko Maas wird am Donnerstag (18.00 Uhr) die Wanderausstellung zur «Akte Rosenburg» im Berliner Landgericht eröffnen. Unter dem Titel «Die Rosenburg - Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit» soll die Ausstellung bis zum 9. Juli die Ergebnisse einer Forschungsgruppe zeigen, die den Umgang des Ministeriums mit der NS-Vergangenheit untersuchte.

Die Rosenburg in Bonn war von 1950 bis 1973 Sitz der Bundesbehörde. Ziel der Ausstellung ist es laut dem Ministerium, die Erkenntnisse der «Akte Rosenburg» vorzustellen und dadurch das Bewusstsein für das historische Unrecht zu schärfen. Anschließend wird die Ausstellung im Landgericht in Bonn zu sehen sein, bevor sie in weiteren Gerichten in ganz Deutschland gezeigt wird.