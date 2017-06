dpa

Flüchtlingsheime gekündigt: Unterkunft gesucht

Für rund 900 Flüchtlinge in Berlin könnte es eng werden. Bis kommenden Dienstag sucht das Land für sie neue Unterkünfte. Es geht auch um viel Geld.

Berlin (dpa/bb) - Für rund 900 Flüchtlinge müssen in Berlin bis kommenden Dienstag neue Unterkünfte gefunden werden. Der Heimbetreiber Gierso wolle am 27. Juni fünf Niederlassungen kurzfristig schließen, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) habe sich deswegen entschlossen, die Verträge mit dem Betreiber zu kündigen. Hintergrund sind Forderungen der Firma in Millionenhöhe.

Die Gierso Boardinghaus Berlin GmbH widersprach der Darstellung und warf der Senatorin «unverantwortliche Panikmache» vor. Das Unternehmen habe zu keinem Zeitpunkt damit gedroht, die Flüchtlinge hinauszuwerfen, hieß es in einer Mitteilung.

Breitenbach erklärte dagegen: «Wenn jemand meint, drohen zu können und 900 Menschen in die Obdachlosigkeit zu entlassen, dann ziehen wir die Reißleine», sagte Breitenbach. «Wir lassen uns nicht erpressen.» Das LAF und die betroffenen Bezirke seien nun auf der Suche nach neuen Unterkünften. Dem Betreiber sei am Mittwoch die Kündigung zugestellt worden.

Der Betreiber forderte Breitenbach zufolge unter anderem Geld für Investitionen. Ein Teil der Forderungen sei entweder rechtlich nicht begründet oder noch in der Prüfung. Gegen die Gierso liege allerdings ein Pfändungsbeschluss vor. Schon die reguläre Zahlung für die Unterbringungskosten für Mai sei nicht an die Firma gegangen, sondern auf das Konto der Pfändung.

Die Gierso erklärte dazu, das LAF habe sich unter dem vorherigen Senat verpflichtet, die Mietkaution sowie eine Rückbauverpflichtung zu übernehmen. Das Landesamt verweigere die Zahlung. Dadurch habe der Vermieter der Unterkünfte eine Vollstreckung der Zahlungen geltend gemacht. Die Schulden würden von den Überweisungen für die Heimunterbringung abgezogen. Unter diesen Bedingungen sei ein Weiterbetrieb der Heime nicht mehr möglich, erklärte Gierso.

Durch die Kündigung verzögere sich nun die Unterbringung anderer Flüchtlinge um mehrere Wochen, sagte Breitenbach. Im Gespräch mit den Bezirksbürgermeistern seien Alternativen in Marzahn-Hellersdorf, im Containerdorf Am Oberhafen in Spandau und in Steglitz-Zehlendorf. Das Land könne kurzfristig keinen Ersatzbetreiber beauftragen, noch habe es Zugriff auf die Objekte.

Bei den betroffenen Heimen handelt es sich um die Häuser in der Goerzallee und der Klingsorstraße in Steglitz-Zehlendorf, in der Rennbahnstraße in Weißensee, der Soorstraße in Charlottenburg und in der Staakener Straße in Spandau.

