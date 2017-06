dpa

Saunabrand: Verdächtiger wegen anderer Tat im Gefängnis

Viereinhalb Monate nach einem Saunabrand mit drei Toten ermittelt die Berliner Polizei jetzt gegen einen verdächtigen Mann. Der 35-Jährige sitzt derzeit wegen einer anderen Tat in einem Gefängnis in Heiligensee, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Bisher war der Mann im offenen Vollzug, das heißt, er durfte tagsüber außerhalb des Gefängnisses arbeiten. Das wurde jetzt offenbar geändert, so dass er das Gefängnis nicht mehr verlassen darf. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei bereits am Donnerstagabend vernommen.

Die Polizei verdächtigt ihn, am 5. Februar den Brand in dem Saunaclub fahrlässig verursacht zu haben. Wie das genau geschah, wurde bisher nicht mitgeteilt. Nach dem Feuer war aber bekannt geworden, dass Besucher in dem Saunaclub geraucht hatten und die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten wurden. Nachdem die Polizei am Dienstag Bilder des Mannes aus einer Überwachungskamera veröffentlichte, ging ein gezielter Hinweis ein, der zur Identifizierung des Verdächtigen führte.

