Nach Saunabrand mit drei Toten: Polizei sucht Verdächtigen

Nach dem Brand mit drei Toten in einem Berliner Saunaclub vor mehr als vier Monaten sucht die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann. Er wird verdächtigt, das Feuer am 5. Februar fahrlässig verursacht zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Details wurden nicht genannt.

Bei dem Brand in den verwinkelten Kellerräumen des Schwulenclubs waren drei Männer gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Gegen 22.15 Uhr bemerkten Gäste den Brand im Untergeschoss. Die Flammen brachen in einer Kabine aus und verursachten eine intensive Rauchentwicklung.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu der Identität und zum Aufenthaltsort des Unbekannten. Dazu, wie das Feuer ausbrach, machte die Polizei keine Angaben.

