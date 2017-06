BASF in Schwarzheide erweitert Kunststoffproduktion

Der Chemiekonzern BASF hat seine Produktion am Standort Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) erweitert. Aufgrund der großen Nachfrage nach technischen Kunststoffen sei eine Großanlage ausgebaut worden, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch mit. 50 neue Arbeitsplätze entstanden.

BASF beschäftigt in Schwarzheide nach eigenen Angaben knapp 1750 Mitarbeiter. In die Erweiterung sei ein zweistelliger Millionenbetrag investiert worden. Mit diesem Schritt werde die Jahresproduktion um 70 000 Tonnen am Standort gesteigert; weltweit stellt der Chemie-Riese 700 000 Tonnen technische Kunststoffe her.