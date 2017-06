Nach Schießerei im Rockermilieu: Polizeitaucher erfolglos

Anfang Mai sorgt eine Schießerei an einem Lokal in Wedding für Aufregung. Nun suchten Polizeitaucher nach Beweisstücken. Gefunden haben sie nur eine Bowlingkugel.

Berlin (dpa/bb) - Sechs Wochen nach Schüssen auf ein Café in Berlin-Wedding hat die Polizei mit Tauchern nach Tatwaffen gesucht - ohne Erfolg. Hinweise hatten zu der Aktion am Mittwoch im Hohenzollernkanal am Nordufer geführt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Suche wurde nach mehreren Stunden beendet. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass bei einem weiteren Tauchgang Beweisstücke gefunden werden könnten.