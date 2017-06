Probetraining für Klinsmann-Sohn bei Hertha

Hertha BSC testet zum Trainingsauftakt Anfang Juli einen Spieler mit prominenten Namen: Jonathan Klinsmann trainiert zehn Tage bei den Berlinern mit. Der Sohn von Weltmeister Jürgen Klinsmann ist Torwart im U20-Team der USA.

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird am 3. Juli einen besonderen Probespieler zum Trainingsauftakt begrüßen. Die Berliner haben mit Jonathan Klinsmann, dem Sohn des Weltmeisters und Bundestrainers Jürgen Klinsmann, ein zehntägiges Probetraining vereinbart. «Ja, das stimmt, wir wollen ihn kennenlernen, vor allem unser Torwart-Trainer Zsolt Petry. Deshalb soll er bei uns getestet werden», wird Trainer Pal Dardai in der «Bild»-Zeitung (Mittwoch) zitiert.

Beim Ex-Club seines Vaters bereitete er sich auf die U20-WM in Südkorea vor. «Er will in die Bundesliga oder eine andere große Liga. Natürlich hat er Bindungen an Deutschland», hatte der frühere Bundestrainer und US-Coach Jürgen Klinsmann bereits Mitte Mai erklärt.